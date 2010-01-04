Аграрии Херсонщины получат почти 7 тыс. тонн горючего

Кабинет министров Украины выделил аграриям Херсонской области 6,96 тыс. тонн горючего по льготным ценам для проведения весенне-полевых работ в текущем году.

Как сказано в распоряжении КМУ (№1590-р от 23.12.2009 г.), текст которого размещен на официальном сайте правительства, для проведения работ на территории 1 млн. 334,4 тыс. га сельхозпредприятия Херсонской области получат 2,735 тыс. т дизтоплива и 4,225 тыс. т бензина.

Реализовывать льготное горючее будет ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" между сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и личными крестьянскими хозяйствами согласно поданным ими заявкам и по цене (с учетом НДС) не выше 4,9 тыс. грн. за 1 тонну дизтоплива и 5,5 тыс. грн. за 1 тонну бензина. Реализация будет производиться равными частями в период с января по май текущего года.

Всего, согласно документу, по льготным ценам украинским сельхозпроизводителям будет реализовано 140 тыс. тонн горючего – 55 тыс. тонн дизтоплива и 85 тыс. тонн бензина для обработки 26,844 млн. га сельхозугодий.