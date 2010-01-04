В мировой экономике появилась новая зона свободной торговли

В 2010 г. в мировой экономике появилось новое региональное объединение - зона свободной торговли Китай-АСЕАН с совокупным ВВП в размере $6 трлн., сообщает АПК-Информ.

"С наступлением нового, 2010 г. в мировой экономике появилось влиятельное региональное объединение - зона свободной торговли Китай-АСЕАН с совокупным ВВП в размере $6 трлн. Она является крупнейшей по численности населения - около 1,9 млрд. чел. и третьей по экономической мощи после Евросоюза и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) и включает 11 государств", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета Financial Times, образование этой зоны является одним из главных событий в Азии в новом году.

Накануне вступления соглашения в силу - 1 января 2010 г. - возник кризис, когда Индонезия попыталась добиться изменений ряда положений уже разработанного соглашения, сообщает Financial Times. Однако в экстренном порядке удалось разрешить все возникшие трудности, и, как и ожидалось, с наступлением нового года на экономической карте мира появился новый союз.

Тем самым завершился начатый 8 лет назад процесс интеграции стран Юго-Восточной Азии и Китая.