Богословская о создании зернового пула Украины, РФ и Казахстана

Кандидат на пост президента Украины Инна Богословская предлагает создать пул крупных стран-экспортеров зерна. По ее словам, объединив свои усилия, Украина, Россия и Казахстан могут завоевать около 30% мирового рынка экспорта зерна, сообщает АПК-Информ.

«Изменение климата, сокращение ареалов посевных площадей, значительные колебания цен на зерно ведут мир к продовольственному кризису. Противостоять ему можно только одним способом - создать пул крупных стран-экспортеров зерна», - отмечает И.Богословская.

«Да, у нас есть посевные площади, но в целом в этих странах сельское хозяйство слабо индустриализуется: отсутствует надлежащая инфраструктура, селекционный фонд. Без решения этих вопросов мы не сможем быть среди ведущих продовольственных стран мира», - отмечает политик.

Создание зернового пула, по словам И.Богословской, позволит крестьянам больше зарабатывать.

«Не секрет: чем больше урожай, тем меньше дохода получают те, кто непосредственно его выращивает. Это плохо. При таких условиях у людей нет мотивации. Кроме того, в реализации данной инициативы должны быть заинтересованы страны ЕС. Мы нуждаемся в качественной сельскохозяйственной технике, элеваторах, следовательно, европейские государства могут создавать в Украине, России и Казахстане совместные предприятия по производству сельскохозяйственной техники», - убеждена И.Богословская.

«Нам нужно переходить от узколокальных заданий к стратегическим, создавая объединение для укрепления позиций на мировых ринках», - сказала И.Богословская.

Напомним, что идея создания зернового пула в составе Украины, России и Беларуси нашла поддержку на Первом всемирном зерновом форуме, который состоялся 6-7 июня в г. Санкт-Петербург (РФ). Впервые эту инициативу И.Богословская озвучила в 2006 г.