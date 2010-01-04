В Украине вступил в силу закон о госрегулировании рынка сельхозпродукции

В Украине 1 января 2010 г. вступил в силу Закон №1447-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции".

В частности, законодательным актом предусмотрено создание Государственного интервенционного фонда, который "формируется Аграрным фондом за счет финансовых интервенций и залоговых закупок и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности".

Объектами государственного ценового регулирования по закону являются: пшеница твердая; пшеница мягкая; зерно смеси пшеницы и ржи (меслин); кукуруза; ячмень; рожь озимая; рожь яровая; горох; гречиха; просо; овес; соя; семена подсолнечника; семена рапса; семена льна; шишки хмеля; сахар-песок (свекольный); мука пшеничная; мука ржаная; мясо и субпродукты убойных животных и птицы; молоко сухое; масло сливочное; шерсть; масло подсолнечное; овощи и фрукты.

На каждый вид сельскохозяйственной продукции (товар), определенный в соответствии со стандартами и который является объектом государственного ценового регулирования, устанавливаются минимальные или максимальные интервенционные цены.

Для объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров), отмеченных в п. 3.3.1 данного закона, устанавливается предельная торговая надбавка (наценка) на уровне не выше 20% оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости) к конечному потребителю.

Предусмотрено также, что минимальная интервенционная цена отдельного объекта государственного ценового регулирования является единой на всей территории Украины.

Законом определенно, что Аграрный фонд может осуществлять закупку или продажу определенных объектов государственного ценового регулирования товаров, которые не связаны с государственным ценовым регулированием, лишь по решению Кабинета министров Украины. При этом цены закупки или продажи не должны быть выше/ниже более чем на 20% максимальной/минимальной интервенционной цены, установленной на текущий маркетинговый период для объекта государственного ценового регулирования.