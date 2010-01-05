В Закарпатье леса составляют 52,2% территории

В Закарпатье по результатам 2009 года достигнута лесистость территории области на уровне 52,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий МУРГА.

По его словам, со времени создания Закарпатской области и поныне динамика лесистости территории области имеет лишь возрастающие тенденции. К примеру, если в 1946 году всего 42,6% всей площади Закарпатья было засажено лесами, то уже через 20 лет – 46,6%. В 2000 году этот показатель достиг 50,8%, а по результатам 2009 года – 52,2%.

«В целом площадь земель лесного фонда Закарпатской области составляет 659,7 тыс. га – это и есть 52,2% от всей территории области», – уточнил В.МУРГА.

Он также добавил, что все леса области находятся в государственной собственности. Кроме того, леса распределены между самостоятельными пользователями земельных участков лесного фонда и подчинены разным структурам: 71% – Государственному комитету лесного хозяйства , 13,8% – Министерству аграрной политики, 1,4% – Министерству обороны, 0,5% – Министерству образования и науки, 11,4% – Министерству охраны природной окружающей среды. Еще 13,4 тыс. гектаров, или 1,9%, являются землями запаса органов местного самоуправления.

В.МУРГА также уточнил, что из всей площади лесного фонда возможны для эксплуатации всего 212,9 тыс. га, что составляет 43,1%. 250 гектаров закарпатских лесов – это защитные площади.