Sotheby's выставит на торги редкостную винную коллекцию

Торговый дом Sotheby`s объявил о том, что выставит на торги винную коллекцию Ллойда Флэтта, одного их самых известных коллекционеров вина. Влиятельный эксперт в области аэрокосмических исследований в значительно большей степени прославился в США своей винной коллекцией, насчитывающей 15 тысяч бутылок, а также экстравагантными дегустациями.

Флэтт не столько собирал, сколько изучал вино, предпочитая образцы, произведенные в Бордо, Шампани и Бургундии. Он щедро откупоривал редкий экземпляр, заинтересовавший гостя его дома. Флэтт начал составлять коллекцию в 1960-х годах. Сегодня бутылку "Лафит Ротшильд" 1959 года из погреба Флэтта Sotheby`s оценивает в сумму до 30 тысяч долларов.

Коллекцию Флэтта, скончавшегося в 2008 году, выставляют на торги его наследники. По итогам 2009 года, мировой объем продаж коллекционных вин Sotheby`s составил почти 42 миллиона долларов. 57% редких вин приобрели коллекционеры из Азии. Инвестиции американских и европейских ценителей винтажного вина составили по 20%, сообщает РИА Новости.