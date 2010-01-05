На рыбном аукционе в Японии продан гигантский тунец

Гигантский тунец весом в 232,6 килограмма был продан за 16,3 миллиона японских иен (176,5 тысячи долларов) на первых в новом году рыбных торгах, проведенных во вторник на знаменитом рыбном рынке "Цукидзи"в Токио, передает японский телеканал "Нихон тэрэби".

В ходе ожесточенного соревнования игроков цена на мясо гигантской рыбы, отловленной в расположенном на севере центрального острова Хонсю городе Ома (префектура Аомори), возросла до уровня в 70 тысяч иен за килограмм, вплотную приблизившись к поставленному в 2001 году рекорду - 101 тысяча иен за килограмм.

Тем не менее, общее число выставленных на первых торгах 2010 года тунцов, многие из которых весят более 100 килограммов, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом до 571 против 728. Главной причиной столь значительного сокращения, по мнению участников рыбного аукциона, стало ужесточение условий отлова рыбы, введенное в 2009 году. Однако продавцы и покупатели на рынке "Цукидзи", который часто называют "кухней Токио", считают состоявшиеся во вторник торги удачными, несмотря на сокращение количества туш тунца, выставленных на продажу.

По их мнению, крупная сумма, за которую был продан 232,6-килограммовый гигант, говорит об успехах ресторанного бизнеса в условиях рецессии, тяжелейшей со времен Второй мировой войны. "Это хороший знак", - цитирует телеканал слова владельца рыбного ресторана в престижном токийском районе Гиндза Есукэ Имада. После разделки тунец-гигант поступит в расположенные в столице фешенебельные рестораны, где подаются традиционные японские блюда из рыбы, суси и сасими.

Аукционные торги тунцом на рынке "Цукидзи" являются не только важным элементом жизни города, но и красочным зрелищем. Долгое время туристические фирмы с большим успехом водили на них иностранных туристов. Однако из-за плохих манер иностранцев, которые не только фотографировали процесс, но иногда мешали проведению аукциона, пытаясь пробиться в первые ряды и даже потрогать рыбу руками, администрация рынка в декабре 2008 года временно запретила посещение торгов туристами, сообщает РИА Новости.