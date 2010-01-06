«Астарта-Киев» сократила производство сахара на 4%

Предприятия агропромхолдинга «Астарта-Киев» в текущем сезоне сократили производство сахара на 4%, или на 10 тыс. тонн, - до 225 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что сахарные заводы холдинга более чем на 90% были обеспечены собственным сырьем.

Пресс-служба отмечает, что указанный объем производства позволил холдингу увеличить долю в общем объеме производства с 15% в 2008 г. до 18% в 2009 г.

Кроме того, в 2009 г. агропромхолдинг увеличил площадь сельскохозяйственных земель, которые находятся в аренде, на 6% - до 175 тыс. га. По результатам уборочной кампании 2009 г. валовой сбор зерновых и масличных составил 376 тыс. тонн, при этом компания увеличила валовой сбор кукурузы на 23%, подсолнечника - на 9% и сои - на 23%.

Также в 2009 г. холдинг увеличил поголовье крупного рогатого скота на 3% - до 22,4 тыс. голов, а производство молока на 22% - до 44,1 тыс. тонн.

«Компании удалось реализовать основные стратегические задачи, которые были поставлены на 2009 г. В 2010 году мы продолжим активную работу над повышением эффективности сахарного и аграрного сегментов, усилением вертикальной интеграции, а также модернизацией производственных активов", - отметил генеральный директор компании Виктор ИВАНЧИК.

Как сообщал УНИАН, сахарные заводы холдинга «Астарта-Киев» в 2008-2009 МГ переработали 1,7 млн. тонн свеклы, что на 40% больше, чем в прошлом МГ, и увеличили производство сахара на 51,5% - до 235 586 тонн. По итогам кампании 2008/2009 года "Астарта-Киев" заняла долю в 15% в общем производстве сахара в Украине.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

В 2007 г. холдинг произвел свыше 155,5 тыс. тонн сахара, 856,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 201 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 28,1 тыс. тонн молока. Доля холдинга в общем объеме производства свекловичного сахара в Украине составила 8,4%.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.