Пищепром Житомирской обл. увеличил выпуск продукции

Предприятия пищевой промышленности Житомирской области в 2009 году произвели продукции на 2,59 млрд. грн., что в 1,5 раза больше, чем в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как уточнили в ОГА, 35,3% продуктов поступило в торговую сеть от предприятий молокоперерабатывающей отрасли. Почти 25% в структуре реализованной продукции прищепрома области занимают кондитерские изделия, более 10% - мясные продукты и 6,8% - хлебобулочные изделия.