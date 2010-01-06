Хозяйства Житомирской обл. закупили 9,2 тыс. т минудобрений
14:09, 06 января 2010Агро
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11% от необходимого
Хозяйства Житомирской области закупили на весенне-летний период. 9,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет лишь 11% от необходимого количества (84 тыс. тонн ).
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.
Уточняется, что, кроме того, закуплено 9,7 тонн химических средств защиты растений, что на 2,4 тонны больше, чем было приобретено год назад.
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