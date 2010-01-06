Хозяйства Житомирской обл. закупили 9,2 тыс. т минудобрений

Хозяйства Житомирской области закупили на весенне-летний период. 9,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет лишь 11% от необходимого количества (84 тыс. тонн ).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что, кроме того, закуплено 9,7 тонн химических средств защиты растений, что на 2,4 тонны больше, чем было приобретено год назад.