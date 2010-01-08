В четырех областях обесточены 218 населенных пунктов
13:10, 08 января 2010Агро
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Из-за непогоды
Сегодня ночью в результате шквалистого ветра, мокрого снега и дождя, а также из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 4 областях Украины произошло обесточивание 218 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Полтавской области обесточен 141 населенный пункт, в Харьковской – 52, в Киевской – 16, в Луганской – 9.
Электроснабжение возобновляют бригады облэнерго.
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