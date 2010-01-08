Небывалые морозы и снегопады парализовали Европу

Страны Европы парализованы обильными снегопадами и аномальными морозами: в Испании оказались завалены более 2 тысяч км дорог в 17 провинциях страны, а в Великобритании рекордные морозы - местами ниже 22 градусов по Цельсию, сообщает News.ru со ссылкой на СМИ.

Обильные снегопады отмечены и во Франции: толщина снежного покрова там достигает местами 50 сантиметров. Для движения грузовиков были закрыты крупные шоссе. В результате непогоды сотни фур скопились на границе Франции и Испании на трассе между городами Перпиньян и Барселона, а также возле города Нарбонн.

Более 250 пассажиров поезда на линии Париж-Брюссель-Лондон из-за поломок, вызванных снегопадом, провели два часа в туннеле под Ла-Маншем прежде, чем состав был отбуксирован на поверхность.

В окрестностях города Арль на юге страны непогода повредила линии электропередачи. В итоге 15 тысяч человек остаются без света, передают "Вести".

Проблемы с электричеством испытывают и в Великобритании - в королевстве впервые за многие годы возникли перебои с поставкой электроэнергии. По сообщениям британских СМИ, нехватка природного газа в стране возникла из-за сокращения его поставок из Норвегии, где в четверг, 7 января, на трех крупнейших норвежских месторождениях в Северном море были отмечены технические проблемы.

Сегодняшняя ночь на всей территории Великобритании будет самой холодной за последние годы, поскольку столбик термометра опустился ниже минус 20 градусов, прогнозируют британские метеорологи.

Исключительно сильные для Великобритании морозы привели в минувшие сутки к гибели шести человек.

Снегопады и гололедица, обрушившиеся на многие европейские страны, привели к отмене сотен рейсов в аэропортах Великобритании, Франции, Ирландии и Голландии. По все Европе закрыты многие автомагистрали, что привело к срыву поставок товаров.

Рекордные морозы фиксируются в Скандинавии, где столбик термометра показывает в районе минус 40 градусов, передает telegraf.lv. К температурному рекорду уже подошла Швеция.

Примерно та же картина наблюдается в Норвегии. В Осло ограничено движение автобусов из-за того, что масло в двигателях замерзло.

C дефицитом антигололедных реагентов впервые в своей истории столкнулась Германия. Во многих районах страны температуры в четверг упали ниже 10 градусов мороза. В результате, на улицах немецких городов погибли не менее девяти бездомных.

В Австрии власти ввели режим повышенной готовности в ожидании сильных снегопадов в ближайшие дни, особенно в равнинной части страны.

В Польше этой зимой от холода погибли уже 122 человека – в основном бездомные, передает Би-Би-Си.