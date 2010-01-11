Генические рыбаки угрожают перекрыть судоходные проливы Приазовья

Вчера в Геническе местные рыбаки в знак протеста против действий Государственного комитета рыбного хозяйства Украины сожгли чучело власти и пообещали перекрыть судоходные проливы Приазовья.

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье в райцентре Геническ Херсонской области около 500 местных рыбаков собрались возле местной госадминистрации на митинг против решения Госкомрыбхоза о запрещении ловить рыбу сетями в Утлюкском лимане, а также запрещения на лов вентерями в море и разрешение на лов тралами и неводами. Рыбаки считают, что эти решения окончательно лишают их возможности заниматься рыбалкой и предоставляют преференции отдельным бизнес структурам, которые своими траулерами и тралами почти опустошили водный мир Приазовья.

На поддержку херсонским рыбалкам в Геническ прибыли их коллеги с Бердянска, Мариуполя, Николаева, Одессы и Крыма. Организатором митинга выступила херсонская общественная организация «Власть народа».

Рыбаки в подтверждение серьезности своих намерений притянули к стенам райгосадминистрации два больших рыболовных баркаса. Затем они сожгли чучело, которое по их словам, олицетворяет существующую власть.

Также в митинге приняли участие представители разных политических сил, однако рыбаки негативно восприняли их участие в мероприятии. Выступая, они отметили, что проблемы у рыбаков Приазовья существуют уже давно и ни одна политическая сила ничем им не помогла.

По итогом митинга была принята резолюция, в который рыбаки обратились к правительству, Президенту и Верховной Раде с требованием уволить действующее руководство Государственного комитета рыбного хозяйства, обратить внимание на отрасль и помочь в ее развитии – в частности, убрать искусственные препятствия, созданные для частных интересов.

В случае отсутствия реакции со стороны власти на их требования, рыбаки пообещали затопить свои баркасы в фарватерах в проливах Приазовья для того, чтобы туда не смогли заходить траулеры, которые опустошают Азовское море.