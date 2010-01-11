Россия запретила ввоз американской курятины

C 1 января Роспотребнадзор снизил предельное содержание хлора в растворе для обработки тушек птицы с 200 мг на 1 кубометр до 50 мг. Новые санитарные нормы были утверждены еще в середине 2008 года, но производители попросили тайм-аут на подготовку.

По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, большая часть российских предприятий успела провести переоснащение, перейдя с водяной технологии охлаждения на более современную (и дорогую) воздушную. Сейчас российские предприятия могут производить до 90% мяса птицы без использования хлорсодержащих препаратов.

Крупнейшие экспортеры курятины в Россию - американцы - подготовиться не успели или не захотели. По данным НМА, в 2009 г. на американскую курятину пришлось около 22% российского рынка мяса птицы и 79% импорта (В 2009 году в России продано 3,45 миллиона тонн мяса птицы, импортировано 0,95 млн тонн).

В 2010 году американцы должны были поставить 600 тысяч тонн (77% импорта), но вся эта курятина попала под хлорный запрет: американские нормативы по хлору в несколько раз мягче российских.

Эксперты разошлись во мнении о том, как скажется запрет на рынке. Если поставки мяса птицы из США в ближайшее время не будут возобновлены, российский рынок ждет дефицит и рост цен, предупреждает глава Национальной мясной ассоциации Юшин. По его оценке, мощностей российских производителей недостаточно, чтобы покрыть потребности рынка, а запасов импортной курятины на российских складах хватит на 1,5-2 месяца.

Дефицита и роста цен не будет, возражает Галина Бобылева, гендиректор Росптицесоюза: в IV квартале из-за падения спроса и традиционного роста импорта (до 40% от квот ввозится именно в конце года) на складах скопилось много мяса птицы. Кроме того, в 2010 году российские производители собираются увеличить производство примерно на 300 тысяч тонн, сообщает newsru.