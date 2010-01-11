Пищепром Житомирщины в 2009 г. сохранил производство на уровне 2008 г.

Предприятия пищевой промышленности и перерабатывающей отрасли Житомирской области в 2009 году произвели товарной продукции на 3 млрд. грн., что соответствует уровню 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что для потребностей населения региона в торговую сеть ежедневно поступает почти 200 тонн хлеба, 900 тонн молока и молочных продуктов, около 100 тонн мяса и мясопродуктов, 140-150 тонн конфет и других кондитерских изделий.

В целом, пищепром Житомирской области насчитывает 10 отраслей, куда входят 82 крупных предприятия основного круга, в том числе 16 молокоперерабатывающих, 5 мясоперерабатывающих, 10 хлебопекарских, 6 сахарных, 4 спиртовых, 19 хлебоприемных и зерноперерабатывающих и 4 пивоваренных. Также в области функционирует более 140 малых предприятий всех форм собственности. В прошлом году в развитие пищепрома Житомирской области было инвестировано более 200 млн. грн.