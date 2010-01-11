Завтра в Украину вернутся снег и мороз.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине 12 января будет облачная погода. В западных и северных областях ожидается снег (на севере - небольшой); температура ночью и днем - 1-6° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах - 7-9° мороза. На остальной территории - дождь и мокрый снег; температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях днем - до 6° тепла. В Крыму дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°. На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица. Ветер восточный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с, в Крыму и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 1-6° мороза.

В Киеве облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 1-3° мороза.