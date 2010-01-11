ЕК борется с контрабандой сигарет с востока

Еврокомиссия планирует выделить 32,8 млн. евро на борьбу с контрабандой сигарет на восточной границе Европейского Союза.

Как пишет польская газета Rzeczpospolita, продажа нелегальных сигарет, которые чаще всего попадают на территорию ЕС из Польши через Украину и Беларусь, ежегодно наносят ущерб на сумму около 7 млрд. евро. По данным издания, это 10% всего легального рынка 27 стран Евросоюза.

Средства будут в первую очередь выделены на обустройство восточной границы Евросоюза, которая де-факто является границей Польши с Украиной и Беларусью.

В частности, средства будут потрачены на специальные большие рентген-аппараты, которые позволят „просвечивать” вагоны и грузовики, а также на увеличение численности таможенных служб и дополнительную технику.

Газета отмечает, что прибыли от контрабанды сигарет в ЕС можно сравнить с прибыльностью наркобизнеса. „Если на украинском рынке пачка сигарет стоит меньше 0,5 евро, то доставка на польскую сторону границы поднимает ее стоимость в четыре раза. В Германии она уже стоит около 5 евро, а в Великобритании или Норвегии – 8-9 евро”, - отмечает издание.

По данным газеты, в 2009 году польские правоохранители и пограничные службы конфисковали 750 млн. нелегальных сигарет, что почти на 100 миллионов больше, чем в 2008 году.