БМКК начинает поставки сухого молока в Россию

ОАО «Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (Украина) и компания «Милкоу» (РФ) подписали годовой контракт на поставку украинского сухого молока в Россию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба украинского предприятия.

По оценкам специалистов компании, Россия ежегодно потребляет не менее 250 тыс. тонн сухого молока, в том числе не менее 80 тыс. тонн молока качества «Экстра». При этом собственные производственные мощности российских заводов позволяют произвести не более 30 тыс. тонн сухого молока качества «Экстра», соответственно дефицит в 50 тыс. тонн молока подобного стандарта качества на внутреннем рынке покрывается за счет экспорта.

Контракт, подписанный между компанией «Милкоу» и ОАО «Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов», направлен на замещение потребления российскими переработчиками (в основном, кондитерами) сухого молока качества «Экстра» американского, европейского и океанического производства на молоко украинского производства, как более доступного по цене, но при этом с соответствующими параметрами качества.

Справка УНИАН. «Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (БМКК) работает с 1980 года, в 1997 году преобразован в ОАО.

Предприятие специализируется на производстве сухих адаптированных молочных смесей для детского питания, специального питания для спортсменов и беременных женщин, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, сливок, лактозы и масла.

Мощности БМКК позволяют перерабатывать около 500 тонн молока в сутки. Основной рынок сбыта - страны СНГ (Россия, Беларусь, Молдова).

Предприятие владеет ТМ "Ласуня".