ФГИ снова пытается продать Макошинский завод «Сельхозмаш»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) повторно объявил конкурс по продаже государственного пакета в размере 95% уставного фонда ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш".

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 551 тыс. 665 грн.

В соответствии с обнародованной в "Ведомостях приватизации" информацией, кредиторская задолженность "Сельхозмаша" за 9 месяцев 2009 года составила 24,4 тыс. грн., дебиторская – 14,1 тыс. грн., убыток – 1,2 тыс. грн, стоимость активов – 637,4 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета Макошинского завода "Сельхозмаш" будет проведен через 75 дней после его объявления в "Ведомостях приватизации" (30 декабря 2009 года).

Справка УНИАН. ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш" занимает монопольное положение на рынке производства протравителей семян для предпосевного протравливания зерновых культур.