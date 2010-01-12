Поставки кофе из Бразилии составили треть мирового рынка

В 2009 г. Бразилия подтвердила статус самого крупного экспортера кофе, обеспечив поставками 32% мирового рынка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отмечается, что бразильцам принадлежит 46% мирового рынка ценного сорта кофе арабика. Такие данные в понедельник в Рио-де-Жанейро распространил национальный Совет экспортеров кофе.

В минувшем году Бразилия продала за рубеж 30,3 млн. стандартных 60-килограммовых мешков кофе, увеличив объемы поставок на 3% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Однако в результате в целом неблагоприятной ценовой конъюнктуры доходы бразильцев от кофейного экспорта сократились на 10% до уровня $4,27 млрд.

Около 18% поставок ароматных зерен на мировой рынок в прошлом году обеспечил Вьетнам, на третьем месте - Колумбия, на которую пришлось 8% мирового кофейного экспорта.

Экспертные оценки позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы рынка, где средневзвешенная цена за мешок кофе в декабре достигла $153,91, что приближается к докризисному уровню. В этом году Бразилия рассчитывает продать на внешних рынках около 30 млн. мешков кофе, обеспечив выручку в размере $4,6 - $4,8 млрд.