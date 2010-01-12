Индия снижает поставки соевого шрота

Согласно данным немецкого аналитического агентства Oil World, экспорт соевого шрота из Индии за первые 3 месяца 2009/10 МГ (октябрь 2009 года - сентябрь 2010 г.) сократился на 36% - до 956 тыс. тонн против показателя аналогичного периода прошлого сезона, составившего 1,5 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Так, в октябре-декабре 2009 г. Вьетнам закупил лишь 274 (471) тыс. тонн соевого шрота из Индии, а импортные закупки Японией составили 193 (272) тыс. тонн. Между тем, объем экспортных поставок индийского соевого шрота в Таиланд за данный период времени увеличился в 1,5 раза - до 104 (68) тыс. тонн.