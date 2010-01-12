В Малайзии увеличился экспорт пальмового масла

Согласно данным аналитиков пальмовой биржи Малайзии, (Malaysian Palm Oil Board) импорт пальмового масла из страны по итогам 2009 г. составил 15,9 млн. тонн, увеличившись на 3% в сравнении с предыдущим сезоном (15,4 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Отметим, что основной объем поставок данной продукции пришелся на Китай 4 (3,8) млн. тонн, экспорт в страны ЕС-27 составил 1,9 (2,1) млн. тонн, в Пакистан - 1,8 (1,3) млн. тонн, в Индию - 1,3 млн. (971 тыс.) тонн, в США - 859 (1) млн. тонн, в Египет - 609 (348) тыс. тонн, в Украину — 544 (486) тыс. тонн и в Японию - 539 (547) тыс. тонн.