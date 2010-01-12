Винницкий гормолокозавод приостановил производство до весны
Растут закупочные цены...
Винницкий городской молочный завод приостановил производство до весны текущего года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель завода.
По представленной информации, завод приостановил свою деятельность в связи с ростом закупочной цены на молоко, а производство стало невыгодным. В декабре 2009 года молокозавод закупал молоко по 3 грн. за литр, что в свою очередь привело к росту цены молока с 3 грн. за литр до 5 грн. за литр, и торговая сеть отказалась от реализации продукции завода.
Кроме того, производственные линии завода, в большинстве своем, построены в 50-х годах прошлого столетия, что привело к высокому энергопотреблению и убыточности производства молочной продукции.
Руководство молокозавода обязалось на протяжение двух-трех месяцев 2010 года выплачивать 270 сотрудникам среднюю заработную плату.
Справка УНИАН. ОАО "Винницкий городской молочный завод" основан в 1997 году путем реорганизации государственного предприятия. Специализируется на производстве около 50 разновидностей молочной продукции под торговой маркой "Молочна родина". До 10% продукции предприятие экспортирует в Российскую Федерацию и страны Балтии.
Винницкий городской молочный завод в 2008 году увеличил прибыль на 8,52%, или на 0,274 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 3,490 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 4,23%, или на 4,874 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 120,068 млн. грн.
96,2852% акций Винницкого гормолокозавода владеет компания WMG West Milk Limited (Кипр).