Винницкий гормолокозавод приостановил производство до весны

Винницкий городской молочный завод приостановил производство до весны текущего года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель завода.

По представленной информации, завод приостановил свою деятельность в связи с ростом закупочной цены на молоко, а производство стало невыгодным. В декабре 2009 года молокозавод закупал молоко по 3 грн. за литр, что в свою очередь привело к росту цены молока с 3 грн. за литр до 5 грн. за литр, и торговая сеть отказалась от реализации продукции завода.

Кроме того, производственные линии завода, в большинстве своем, построены в 50-х годах прошлого столетия, что привело к высокому энергопотреблению и убыточности производства молочной продукции.

Руководство молокозавода обязалось на протяжение двух-трех месяцев 2010 года выплачивать 270 сотрудникам среднюю заработную плату.

Справка УНИАН. ОАО "Винницкий городской молочный завод" основан в 1997 году путем реорганизации государственного предприятия. Специализируется на производстве около 50 разновидностей молочной продукции под торговой маркой "Молочна родина". До 10% продукции предприятие экспортирует в Российскую Федерацию и страны Балтии.

Винницкий городской молочный завод в 2008 году увеличил прибыль на 8,52%, или на 0,274 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 3,490 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 4,23%, или на 4,874 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 120,068 млн. грн.

96,2852% акций Винницкого гормолокозавода владеет компания WMG West Milk Limited (Кипр).