Сроки создания "зернового ОПЕК" не известны

Сроки окончания работы по созданию объединенной организации, занимающейся общим направлением развития потенциала экспорта зерна России, Украины и Казахстана, пока непонятны. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, сообщает Зерно он-лайн.

По ее словам, работа в этом направлении ведется, но сроки ее окончания "пока непонятны". "Казахстан на сегодняшний день самостоятельно выходит на рынки. Так же делает и Украина. Объединиться мы можем, работу эту мы ведем, но год-два нужно еще посмотреть, как мы будем развиваться и что вообще будет с зерновым рынком", - отметила министр.

При этом Е.Скрынник отметила, что "за последние два года впервые российское зерно стало стратегическим экспортным продуктом". "В 2008 году мы экспортировали 23 млн тонн, в 2009 году мы будем экспортировать по нашим планам около 20 млн тонн", - сказала она.

По словам министра, комплекс мер, проводимый правительством, дал возможность России выйти по экспорту зерна на третье место в мире после ЕС и США. Основными потребителями российского зерна являются Египет, Турция и Япония. "Мы будем наращивать свой экспортный потенциал в этих странах", - отметила Е.Скрынник.