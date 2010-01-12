Россия произвела 32,4 млн тонн молока

Россия в 2009 г произвела 32 млн 430 тыс т молока. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, сообщает Зерно он-лайн.

По ее словам, Россия импортирует 7 млн 100 тыс т молока. "Больше всего мы закупаем, конечно, у Белоруссии - в том случае, если они нам поставляют качественную продукцию", - сказала она. Кроме того, отметила министр, Россия закупает молоко у европейских стран, Украины.

Как отметила Е.Скрынник, согласно доктрине продовольственной безопасности, Россия к 2012 г должна выйти на нормативы около 16 проц импорта молока. "Поэтому комплекс мер, которые предпринимаются правительством, министерством сельского хозяйства, направлен на эту работу", - подчеркнула министр. "Строятся новые животноводческие комплексы, субсидируется процентная ставка. Мы будем поддерживать племенное животноводство и в этом году, в частности, молочного направления. Это прямые субсидии. Весь этот комплекс мер, конечно же, будет направлен на то, чтобы нам по показателям доктрины продовольственной безопасности выйти к 12-му году на 16 процентов импорта", - сообщила министр.

Перебоев с молоком и молочными продуктами в России не будет, отметила также Е.Скрынник. По ее словам, на конец 2009 г запасы молока в РФ составили 2 млн 100 тыс т. "Запасы молока и молочных продуктов, которые имеются в стране, дают возможность быть уверенным в том, что перебоев с молоком и молочными продуктами не будет", - подчеркнула она.