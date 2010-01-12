Рожь может потеснить рапс в северных областях Украины

Рожь в Украине может вернуть частично утраченные позиции и стать привлекательной для производителей культурой при условии совершенствования технологий производства, отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), сообщает АПК-Информ.

С середины 90-х годов и до недавнего времени рожь значительно уступала по площади более прибыльным и высокоурожайным кукурузе, пшенице, рапсу, при этом уборочные площади под рожью снизились до 0,4-0,45 млн. га. Тем не менее, анализ проведенный аналитиками УКАБ, показал, что по результатам 2008 г., выращивание ржи дало неплохие экономические результаты.

"Всего хозяйства всех форм собственности за 2008 г. произвели около 1,1 млн. тонн ржи, получив в среднем 13-15% рентабельность, этому, в частности, способствовали высокие цены реализации – в среднем за год 970 грн/т", – комментирует результаты аналитик рынков растениеводства УКАБ Андрей Товстопят.

Еще более впечатляющие результаты показали хозяйства, сделавшие ставку на соблюдение технологий выращивания. "Из всех хозяйств, которые выращивали рожь, мы отобрать 10% наиболее эффективных. Оказалось, что средняя рентабельность по предприятиям этой группы была 104,9%. И здесь четко виден результат "технологичности производства", потому что такие хозяйства получили по 35,9 ц/га в сравнении с 22,8 ц/га в среднем по Украине. Также, имея преимущества при реализации зерна, они получали более высокую цену – в среднем 1100 грн/т, а кое-где до 1350-1400 грн/т", – добавляет аналитик. Прибыль на гектар посевов в среднем по стране составила 220 грн/га, а в наиболее эффективных хозяйствах – 1690 грн/га.

"Возможно, в настоящий момент не наилучшая ситуация с ценами на рожь, но мы пытались показать, что у этой традиционной для Украины культуры есть огромный резерв для повышения эффективности выращивания, что может дать приличную прибыль аграриям, – комментирует результаты А.Товстопят. – И для этого мы решили провести специализированную конференцию "Эффективное выращивание ржи в Украине" во время выставки ИнтерАгро-2010, где подробно рассмотрим все аспекты эффективного производства". Партнером мероприятия будет компания KWS, которая продвигает передовые технологии в этой сфере уже более 100 лет.

Выращивание ржи может стать достойной альтернативой особенно тем хозяйствам, которые расположены в "ржаном поясе" Украины, а именно в северных областях, отмечают в УКАБ.