В Казахстане не хватает зерновозов

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил АО «НК «Казахстан темир жолы» начать производство зерновозов внутри республики. Об этом он заявил на расширенном совещании, на котором были рассмотрены результаты деятельности КТЖ, сообщила пресс-служба АО «НК «КТЖ», сообщает АПК-Информ.

К.Масимов напомнил, что ранее он уже давал соответствующее поручение КТЖ и «КазАгро» относительно создания собственного производства зерновозов на базе действующих в Казахстане предприятий. Премьер-министр также отметил, что данная проблема является вопросом национальной безопасности, «который надо решить раз и навсегда».

Кроме того, премьер-министр поставил задачу обеспечить организацию перевозки казахстанского зерна в направлении стран Юго-Восточной Азии транзитом через Китай, а также проработать вопрос строительства зерновых терминалов на границе.