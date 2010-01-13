Пшеница США

Торговый день вторника 12 января в буквальном смысле обрушил пшеничные площадки США, сообщает Зерно он-лайн.

Ближайшие мартовские котировки американской пшеницы снизились:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $13,50 до 196,84 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $11,76 до 196,19 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $13,69 до 198,67 $/тонна.

Шоком для рынка оказались свежие, январские, прогнозы мирового и по странам баланса пшеницы сезона 2009/10. Цифра конечных запасов оказалась выше предварительных расчетов экспертов. Неожиданным для участников стал и прогноз существенного увеличения производства и конечных запасов кукурузы, что также оказало давление на рынок пшеницы.

Спекулятивные фонды сбросили около 7 тыс. (!) контрактов мягкой пшеницы в Чикаго.

Не спасла положение оценка площадей сева озимой пшеницы. МСХ США выдало цифру 37,097 млн. акров, на 14% меньше, чем под урожай 2009г. и самый низкий показатель с 1913г. Напомним, эксперты оценивали площади сева в 40,501 млн. акров.