Европейская пшеница

Январский прогноз мирового и по странам баланса пшеницы сезона 2009/10, который вчера обнародовало МСХ США, обрушил и европейские биржи, сообщает Зерно он-лайн.

Трейдеры говорят, после того, как стали известны повышенные прогнозы конечных запасов пшеницы и, что стало настоящим сюрпризом, кукурузы, для рынка оказался лишь один путь – падать. Кроме того, постоянным фактором давления остаются низкие темпы экспортных продаж.

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали на 4,25 евро до 129,50 ?/тонна (187,51 $/тонна).

Мартовские котировки фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE снизились на 1,65 фунта до 107,50 £/тонна (172,80 $/тонна).