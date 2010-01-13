Украина сократила производство свекловичного сахара

Украина из свеклы урожая 2009 года произвела, по предварительным данным, 1,27 млн тонн сахара, что на 19,3% меньше, чем в предыдущем сезоне сахароварения, сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

Согласно данным ассоциации, в сезоне-2009/2010 свеклу перерабатывали 56 сахарных заводов, тогда как в предыдущем - 70.

Всего сахарные предприятия приняли из урожая 2009 года 9,44 млн тонн свеклы и переработали 9,2 млн тонн.

Ранее ассоциация «Укрцукор», объединяющая отечественные сахарные заводы, прогнозировала производство сахара из свеклы урожая 2009 года на уровне 1,3 млн тонн.

Сокращение производства свекловичного сахара эксперты объясняют уменьшением в прошлом году урожая свеклы.

Из свеклы урожая 2008 года 70 сахзаводов произвели 1,574 млн тонн свекловичного сахара.