Украина гармонизирует систему национальных стандартов

Председатель Госпотребстандарта Лариса Лосюк заявляет, что в Украине на протяжении 2008-2009 гг. отменено свыше 3 тыс. советских ГОСТов, сообщает АПК-Информ.

"Мы проводим пересмотр и отмену прежних ГОСТов Советского Союза. На сегодня отменено 3470 таких стандартов. Но эта работа продолжается. При формировании плана стандартизации на 2010 г. мы настраиваем все министерства и ведомства таким образом, чтобы они включали в План стандартизации выпуск той продукции, которая будет конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынках", - сказала Л.Лосюк 12 января на торжественной церемонии награждения победителей Всеукраинского конкурса "100 лучших товаров Украины в 2009 году".

Кроме того, по ее словам, за последние два года Украина гармонизировала 6,4 тыс. национальных стандартов с международными и европейскими требованиями. "Основная работа в этом направлении выполнена в 2008-2009 гг. Наше ведомство делало все, чтобы обеспечить высокое качество и конкурентоспособность нашей продукции, и основное – защита прав потребителей. Это главные приоритеты нашей деятельности", - отметила председатель Госпотребстандарта.

В то же время Л.Лосюк считает необходимым ускорить законодательный процесс по регулированию стандартов и сертификации продукции. "До этого времени мы не смогли принять законы об общей безопасности продукции и об ответственности производителя и поставщика за дефектную продукцию. С принятием этих законов у нас на новый качественный уровень выйдет работа по выпуску как продовольственной, так и промышленной продукции", - считает она.