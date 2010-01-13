Мировое производство пшеницы в 2009/10 МГ повышено за счет России

Сельхоздепартамент США опубликовал свой очередной январский отчет мирового баланса спроса и предложения пшеницы в 2009/10 МГ, который, в целом, имеет понижательный характер для мирового рынка данной зерновой, сообщает АПК-Информ.

Так, согласно отчету USDA, мировое производство пшеницы в текущем сезоне составит 676,1 млн. тонн, что на 2,2 млн. тонн выше предыдущей оценки аналитиков (673,9 млн. тонн), однако уступает показателю 2008/09 МГ - 682,7 млн. тонн. Отметим, что рыночные ожидания в среднем составили 674,4 млн. тонн.

В частности, прогноз производства зерновой был повышен, прежде всего, за счет России, на 2,2 млн. тонн - до 61,7 млн. тонн, что, однако, несколько ниже прошлогоднего урожая (63,7 млн. тонн), а также за счет стран ЕС-27 - на 0,3 млн. тонн, до 138,3 млн. тонн (в 2008/09 МГ было собрано 151,1 млн. тонн).

Также стоит отметить, что USDA снизил прогнозы мирового экспорта и потребления пшеницы в 2009/10 МГ на 1,47 и 2,24 млн. тонн - до 123,2 и 644,5 млн. тонн соответственно. В частности, в сторону понижения (-1,36 млн. тонн, до 22,45 млн. тонн) свои экспортные возможности пересмотрели США ввиду относительно слабого спроса (в 2008/09 МГ было экспортировано 27,62 млн. тонн пшеницы). При этом трейдеры не ожидали изменений в данных оценках. Объем мирового экспорта зерновой в сезоне-2008/09 был пересмотрен в сторону повышения - с 117,2 до 142,9 млн. тонн.

Тем временем, прогноз конечных запасов пшеницы в мире в текущем сезоне был существенно повышен, главным образом, за счет США и России — почти на 5 млн. тонн, до 195,6 млн. тонн (163,9 млн. тонн в 2008/09 МГ). Так, январская оценка для США была повышена на 2,07 млн. тонн - до 26,56 млн. тонн, для России - на 1,7 млн. тонн, до 11,13 млн. тонн. Примечательно, что для США это будет самый высокий показатель конечных запасов с 1988 г., для России - с 1994 г.