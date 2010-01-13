Украина может отменить пошлины на российские удобрения

Украина может с февраля отменить пошлины на ввоз российской аммиачной селитры, сообщает УкрАгроКонсалт.

По неофициальным данным, этот шаг станет ответом на продление Россией соглашения о регулировании поставок в страну некоторых видов украинских труб. Российские производители минудобрений рассчитывают на резкое увеличение спроса на их продукцию. Отечественные же опасаются, что это может стать для них большой проблемой.

Межведомственная комиссия по международной торговле 14 января рассмотрит вопрос об отмене на девять месяцев антидемпинговой пошлины на импорт аммиачной селитры из России. Если решение будет принято, нулевая ставка начнет действовать с 1 февраля. Пошлину в размере 11,91% Украина ввела в июне 2008 года на пять лет, для "Дорогобужа" (входит в "Акрон") и МХК "Еврохим" она составила 9,76% и 10,78% соответственно. Поводом для этого послужило антидемпинговое расследование, инициированное Союзом химиков Украины, куда входят крупнейшие украинские производители – черкасский, ровенский и северодонецкий "Азоты" и концерн "Стирол".

Объем украинского рынка аммиачной селитры в 2009 году составил 1,4 млн т (на 400 тыс. т меньше, чем годом ранее), из которых около 25% пришлось на импорт из России. Средняя цена удобрения составляла $180-185/т. Текущая стоимость – порядка $195-220/т на границе с Украиной.

Источники Ъ в Минпромполитики и Минэкономики отмечают, что пошлина может быть отменена в ответ на решение России от 30 декабря продлить соглашение о поставках ряда видов украинских труб. Об этом в письме от 12 декабря российского премьер-министра Владимира Путина попросила глава правительства Украины Юлия Тимошенко (см. Ъ от 25 декабря 2009 года). В то же время Москва начала антидемпинговое расследование в отношении украинских труб, и квота была установлена только на I квартал (55 тыс. т).

"Сейчас, когда хорошо раскупаются удобрения, Россия будет ориентироваться на свой рынок, поэтому до конца апреля я проблем с отменой пошлины не вижу,– говорит заместитель директора по продажам черкасского `Азота` Андрей Коваленко.– Но в мае это станет очень большой проблемой. Когда нам и россиянам в межсезонье девать селитру будет некуда, они смогут демпинговать – и придется останавливать наши заводы". Топ-менеджер добавляет, что российским производителям основное сырье – газ – обходится в четыре раза дешевле, чем украинским.

Глава совета директоров "Акрона" Александр Попов подтверждает, что пик спроса на удобрения будет весной. По его словам, если пошлины отменят, компания либо сохранит цену на текущем уровне, что вызовет резкое увеличение объема поставок, либо поднимет ее в рамках размера пошлины. Пресс-секретарь "Еврохима" Владимир Торин отметил, что компания как добросовестный участник рынка приветствует отмену пошлины, но подчеркнул, что сейчас приоритетным для нее остается внутренний рынок. Поставки аммиачной селитры "Еврохима" в Украину в 2009 году составили всего 79 тыс. т.

Аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко считает, что в прошлом году украинские заводы и так продавали селитру с минимальной прибыльностью. Ее себестоимость составляла около $200/т, а цена продажи колебалась в пределах $160-220/т на условиях FOB в порты Черного моря. "Себестоимость российской селитры значительно ниже, так как химзаводы России использовали природный газ по цене около $70 за тысячу кубометров, а для комбинатов Украины она составляла $240,– отмечает аналитик.– Таким образом, уже в 2009 году российская селитра импортировалась в Украину по цене, ниже украинской на $5-10/т, даже при наличии пошлины, а при ее отмене объемы импорта могут еще значительно увеличиться". По мнению аналитика, россиянам будет выгодно не снижать цену. Елена Сахнова из ВТБ добавляет, что наибольший эффект от снижения пошлины получит "Дорогобуж", предприятия которого расположены ближе всего к рынкам сбыта, что снижает затраты на логистику.