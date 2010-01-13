Как украинские фермеры планируют продавать сельхозпродукцию?

Как сообщают участники рынка, аграрии Кировоградской области придерживают реализацию сельхозпродукции, сообщает АПК-Информ.

По данным опроса сельхозпроизводителей Кировоградской области, большинство аграриев предпочитают сдерживать реализацию как зерновых, так и масличных культур, и лишь незначительная часть производителей реализует продукцию для пополнения оборотных средств.

Так, на сегодняшний день аграрии Кировоградской области ведут продажи подсолнечника по ценам в пределах 2900-3000 грн/т на условиях самовывоза из хозяйства, реализация кукурузы и фуражной пшеницы осуществляется по ценам 1050 и 1100 грн/т соответственно на тех же условиях.

Данное обстоятельство обусловлено, главным образом, низким спросом как экспортеров, так и переработчиков. Реализацию продукции участники рынка планируют возобновить в конце января - начале февраля, когда рынок будет более активным.