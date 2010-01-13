Завтра в Украине ожидается небольшой снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южных и восточных областях будет мокрый снег и дождь, в Крыму сильные осадки. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица, в восточной части местами гололед, туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Харьковской областях ночью составит 7-12° мороза, при прояснениях местами 13-16°, днем 4-9° мороза; в центральных областях, на Закарпатье, в Одесской, Донецкой и Луганской ночью 2-7° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 4-9° мороза, в столице - ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.