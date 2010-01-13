И.о. гендиректора Кременчугского гормолокозавода стал Киселёв

Наблюдательный совет ОАО «Кременчугский городской молокозавод» (Кременчуг, Полтавская обл.) прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора предприятия Олега ЗАИЧЕНКО, назначив вместо него Сергея КИСЕЛЁВА.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По словам представителя предприятия, О.ЗАИЧЕНКО исполнял обязанности гендиректора Кременчугского гормолокозавода в течение 12 дней, акциями завода не владеет.

C.КИСЕЛЁВ назначен на данную должность с 12 по 28 января 2010 года. До данного назначения С.КИСЕЛЁВ работал генеральным директором ОАО «Решетиловский маслозавод», главным инженером ОАО «Кременчугский гормолокозавод», главным инженером Тарутинского сырзавода. Акциями ОАО «Кременчугский гормолокозавод» не владеет.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод» выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, завод производит биокефиры, биойогурты, шоколадное масло, а также разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% продукции завода реализуется в Кременчуге, остальное – в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 году ОАО "Галактон" приобрело ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все – Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».