Украина сократила экспорт минудобрений на 59%

Украина в январе-ноябре 2009 года сократила экспорт минеральных удобрений на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 776 млн. 193,5 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период импорт минеральных удобрений уменьшился на 62,2% – до 226 млн. 553,8 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2009 года Украина сократила экспорт минеральных удобрений по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 61,7% – до 687 млн. 194 тыс. долл., импорт – на 66,9%, до 196 млн. 664,8 тыс. долл.