Kernel Holding могут включить в расчетную базу индекса ВФБ

Украинский сельскохозяйственный производитель Kernel Holding (зарегистрирован в Люксембурге), чьи акции котируются на Варшавской фондовой бирже (ВФБ), может быть включен в расчетную базу основного индекса (индекса blue chips) польского фондового рынка WIG20.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВФБ.

Как отметили в пресс-службе биржи, в ближайшее время из расчетной базы WIG20 будет исключен медиа-холдинг Agora, а также, возможно, производитель санитарной керамики Cersanit. По информации ВФБ, если на место Agora в расчетной базе индекса уже определена энергетическая компания PGE (Польская энергетическая группа), то в случае исключения Cersanit на ее место имеется несколько основных претендентов, среди которых Kernel Holding.

Справка УНИАН. WIG20 - биржевой индекс 20 крупнейших акционерных обществ, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже, рассчитывается с 16 апреля 1994 г. и имеет базовую стоимость 1000 пунктов.

Компания Kernel Holding S.A. (Люксембург) совмещает все активы вертикально интегрированного холдинга, в состав которого входит ряд украинских сельхозпредприятий. Холдинг занимается производством подсолнечного масла, дистрибуцией бутилированного масла в Украине, экспортом масла и зерновых культур, оказанием услуг по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, агропроизводством. Акции Kernel Holding котируются на Варшавской фондовой бирже.