Южная Корея увеличила экспорт сельхозпродукции

Южная Корея увеличила в прошлом году экспорт своей сельхозпродукции на 6,9%, и его общая сумма составила $4,8 млрд., передает радиостанция KBS.

Однако, как уточнили в министерстве продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, поставленная правительством цель экспортировать сельхозпродукцию на сумму $5,3 млрд. не достигнута.

Рост экспорта сельхозпродукции зафиксирован на фоне общего сокращения экспортной активности почти на 14%. Экспорт палтуса вырос на 19,5%, сахарозы на 16,7%, груш – на 13,5%, женьшеня – на 12%. Одновременно экспорт кальмаров уменьшился на 14,6%, а корейского слабоалкогольного напитка сочжу – на 9%.