Аграрии Харьковской области реализовали более 1,7 млн. т зерна

Сельскохозяйственные предприятия Харьковской области за 2009 год реализовали за пределы области по всем каналам 1730,4 тыс. т зерновых культур.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на областную государственную инспекцию карантина растений.

По информации госинспекции, из общего количества реализованных за пределы области зерновых культур только за последнюю неделю 2009 года было продано 34,4 тыс. т.

Справка УНИАН. В 2009 году всеми категориями хозяйств Харьковской области получено 2,525 млн. т зерна зерновых и зернобобовых культур.