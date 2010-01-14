В Харьковской области выросло производство в животноводстве

В Харьковской области в 2009 году производство валовой продукции животноводства выросло на 2,7% по сравнению с 2008 годом.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Елену КУЛИК.

По ее словам, такой показатель достигнут за счет сельскохозяйственных предприятий области, которые увеличили объем валового производства на 10,8%

Е.КУЛИК сообщила, что сельхозпредприятиями области в 2009 году реализовано на убой скота и птицы в живом весе 44,8 тыс. т, произведено молока 180,2 тыс. т, яиц – 661,3 млн. штук, шерсти - 21,5 т. По сравнению с 2008 годом производство мяса выросло на 4%, молока – на 11%, яиц и шерсти – на 5%. Средняя продуктивность коров в 2009 году по области составила 4551 кг молока в расчете на одну фуражную корову.

Е.КУЛИК отметила, что поголовье свиного стада в области по сравнению с 2008 годом выросло на 21%, овец – на 11%, птицы – на 4%.