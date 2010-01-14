На Тернопольщине уменьшилась поголовье КРС

В Тернопольской области количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) в 2009 году уменьшилась на 7,1 тыс. голов (3,4%) до 198,7 тыс. голов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства обласного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА, у сельхозпредприятиях на 1 января 2010 года было 26,5 тыс. голов (на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года), у населения – 172,2 тыс. голов (-4,1%).

Поголовье коров в 2009 году уменьшилось в области на 5,4 тыс. (-4,5%) до 114,9 тысяч. “Коровы сейчас затратно держать на селе, к тому же люди стареют, а молодежь выезжает на заработки и некому смотреть за скотом», – пояснил сокращение количества коров О. КОЛЯСА.

Вместе с тем, по его данным, «Бучачагрохлебпром» построил в 2009 году новый доильный зал и наростил поголовье КРС на 26% до 2 тыс. (из них 670 коров). За счет деяльности ЧАП «Горинь» и частного сельхозпредприятия им. Т. Шевченко увеличилось на 6,5% поголовье КРС и в Лановецком районе до 340 голов, из них 334 корові (+18%).

О. КОЛЯСА добавил, что в течение года наблюдалось замедление спада колічества КРС. Эту тенденцию он объяснил отсутствием дотаций за зданный молодняк. «Люди уменьшили здавать скот на забой, ожидая улучшения политической ситуации и в расчете, что прежние дотации таки возобновят», – пояснил О. КОЛЯСА.