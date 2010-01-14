Запасы зерна в Казахстане на начало 2010 г составили 16,45 млн. тонн

В Казахстане объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2009 г. составил, по оценке, 1620,3 млрд. тенге, в том числе животноводства – 700,1 млрд. тенге (рост на 2,3%), растениеводства – 920,2 млрд. тенге (+23,1%). Об этом сообщили в Агентстве РК по статистике.

По данным агентства на 1 января 2010 г., наличие основных зерновых культур в Казахстане составляло 16,452 млн. тонн, что на 54,3% больше, чем в 2008 г. В т.ч. пшеницы - 14,495 млн. тонн (+58,2%), ячменя - 1,438 млн. тонн (+17,4%), риса - 164,6 тыс. тонн, овса - 120,7 тыс. тонн, кукурузы - 94,4 тыс. тонн, ржи - 41 тыс. тонн.

Наличие основных масличных культур в Казахстане на начало 2010 г. составило 311 тыс. тонн (в 2,2 раза больше прошлогоднего показателя), из них подсолнечника - 211 тыс. тонн, рапса - 46,8 тыс. тонн, соевых бобов - 9,3 тыс. тонн.