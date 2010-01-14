Литвин: крестьяне - основа социального спокойствия страны
"У меня болит душа за село"...
Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что именно крестьяне обеспечивают социальное покойствие в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Новый Чернигов".
В.ЛИТВИН констатировал, что в нынешней ситуации украинское село "доживает и выживает", и он лично осведомлен с проблемами крестьян, поскольку сам - "крестьянского корня".
"У меня болит душа за село, а главным образом за людей, которые честные, искренние, открытые, моральные, безпредельно терпеливые. Они обеспечивают социальное спокойствие в Украине, но это не может продолжаться бесконечно", - сказал В.ЛИТВИН.
Он выразил обеспокоенность состоянием социальной защиты крестьян "и той несправедливостью, с которой не может смириться". В.ЛИТВИН сообщил, что его отец, проработав много лет в селе, имеет пенсию 640 грн.
"Понятно, нас четверо, и родителям мы поможем. Но беспокоят люди, которые всю жизнь проработали на земле, и им некому помочь", - сказал В.ЛИТВИН.