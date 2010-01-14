В АПК Украины внедрят новейшие технологии

Правительство Украины утвердило концепцию государственной целевой экономической программы внедрения в агропромышленном комплексе новейших технологий производства сельскохозяйственной продукции на период до 2016 г. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета Министров Украины N1650-р от 23 декабря 2009 г., передает «ЛигаБизнесИнформ».

Целью программы является повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках за счет уменьшения удельных расходов горючего на 26 - 40%, труда – 30 - 60%, прямых эксплуатационных расходов – 22 - 50%, повышение урожайности сельхозкультур на 30 - 40%, увеличения валового производства зерна на 10 - 15 млн тонн, мяса - до 5,1 и молока - до 20 млн тонн путем внедрения зонально-адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства сельхозпродукции в растениеводстве и животноводстве.

Таким образом, предполагается усовершенствовать государственную аграрную, финансовую, кредитную и налоговую политику, организационно-экономический механизм господдержки развития аграрного сектора, образования и науки; повысить эффективность и конкурентоспособность аграрного производства с переведением его на инновационную модель развития в результате технико-технологического переоснащения; развивать отечественный научно-технический и производственный потенциал, повысить эффективность его использования; создавать надлежащие условия для возрождения отрасли животноводства, обеспечения производства конкурентоспособной животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Программа рассчитана на 2010 - 2016 года. В частности, на первом этапе (2010 - 2012 годы) предполагается обеспечить техническое переоснащение сельхозпредприятий, которые функционируют в разных природно-производственных условиях, в частности техникой отечественного производства, которая предлагается на рынке для реализации новейших технологий производства сельскохозяйственной продукции. На втором этапе (2013 - 2016 годы) предполагается внедрить новейшие технологии с использованием сельхозтехники нового поколения, производство которой будет освоено предприятиями отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.