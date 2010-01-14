В Кировоградской области снизилось производство сельхозпродукции

По предварительным подсчетам, производство валовой сельхозпродукции в Кировоградской области за 2009 год составило 3 млрд. 808,8 млн. грн. По сравнению с 2008 годом сокращение объемов производства составило около 8% (в 2008 году хозяйства всех категорий произведели валовой сельхозпродукции на сумму 4,1 млрд. грн.)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА Иван ВЛАДОВ.

По его словам, в прошлом году обеспечено производство зерновых и зернобобовых культур в объеме 2,5 млн. тонн в весе после обработки. Средняя урожайность зерновых составила 29,4 ц/га, в том числе получено 923,7 тыс. тонн пшеницы (средняя урожайность – 31 ц/га), 618,3 тыс. тонн зерновой кукурузы (средняя урожайность – 47 ц/га). Собрано 717,2 тыс. тонн подсолнечника (средняя урожайность – 17,6 ц/га).

И. ВЛАДОВ подчеркнул, что в области сформирован региональный запас продовольственного зерна в объеме 43,55 тыс. тонн (103,6% трехмесячной потребности). В государственный продовольственный резерв по механизму форвардных закупок поставлено 52,26 тыс. тонн зерна. Общая сумма, выплаченная Аграрным фондом сельхозпредприятиям области за реализованное зерно 2009 года, на сегодня составляет около 135 млн. грн.