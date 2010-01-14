В Тернопольской области уменьшилось поголовье птицы

В Тернопольской области в 2009 году поголовье птицы уменьшилось на 0,7% – до 4,323 млн. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства Тернопольского областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его данным, по состоянию на 1 января 2010 года у населения содержалось 3,695 млн. голов птицы, что на 0,6% больше, чем на аналогичную дату 2009 года, на птицефабриках – 628 тыс. голов, что на 8,1% меньше, чем на 1 января прошлого года.

По словам О.КОЛЯСЫ, сокращение поголовья птицы в области обусловлено его уменьшением на Теребовлянской птицефабрике на 10% – до 267 тыс. голов, а также тем, что Зборовска птицефабрика, где выращивают бройлеров, все 42 тыс. голов сдала на убой. В то же время Тернопольская птицефабрика нарастила поголовье птицы 7%, или 17 тыс. голов, – до 259 тыс. голов.

Количество произведенных в области яиц в 2009 году увеличилось на 0,5% – до 351,9 млн. штук. У населения куры снесли 248,6 млн. штук яиц, что на 4,9% больше, чем в 2008 году, на птицефабриках – 103,3 млн. штук (на 8,7% меньше).

Уменьшение количества яиц на птицефабриках О.КОЛЯСА объяснил сменой поколений – старых кур, которые начали хуже нестись, зарезали, а чтобы молодняк начал хорошо нестись, необходимо было 3-4 месяца.