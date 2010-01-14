В Германии увеличили площади сева под озимую пшеницу

Посевные площади под озимую пшеницу урожая 2010 г. в Германии составили 3,27 млн. га. Это на 2,8% больше, чем было засеяно под урожай 2009 г., сообщает Зерно он-лайн.

Такого количества площадей под озимую пшеницу не засевалось ни разу со времени объединения ГДР и ФРГ.

Также увеличились площади сева озимого рапса, на 1,6% до 1,5 млн. га.