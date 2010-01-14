ПФТС делистинговала 100% облигаций ОКЗ

Фондовая биржа ПФТС 11 января 2010 г. приняла решение о делистинге облигаций ЗАО "Одесский коньячный завод" (г.Одесса).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, делистинговано 100% процентных именных необеспеченных (обычных) облигаций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая в количестве 90 тыс. штук. (Дата регистрации – 14 февраля 2008 г.)

Основанием для делистинга является п.5.1.9 Правил ПФТС (отсутствие торгов на протяжении 60 календарных дней). Отмечается, что в листинге ПФТС больше нет никаких ценных бумаг эмитента.

Справка УНИАН. Одесский коньячный завод (ОКЗ) был основан в 1863 году. Предприятие преобразовано в ЗАО в декабре 2002 года. ОКЗ принадлежит торговая марка «Шустов». Завод владеет около 1 тыс. га виноградников.

С 2007 года ЗАО "Одесский коньячный завод" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ДП "Крымский винный дом"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).