Животноводы Тернопольщины недополучили более 10 млн. грн.

Хозяйства Тернопольской области, занимающиеся животноводством, в 2009 году недополучили от государства свыше 10 млн. грн.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его словам, за сданный молодняк крупного рогатого скота государственная программа предусматривала 1 грн. дотации за 1 кг живого веса. В целом было выписано квитанций на 12 млн. грн., которые должны были оплатить из Стабилизационного фонда. В итоге поступило лишь 1,64 млн. грн. в августе-сентябре 2009 года.

Еще одна программа предусматривала дотацию за прирост молочных коров в сумме 2,9 тыс. грн. за одну корову. Хозяйства области должны были получить 1,92 млн. грн., вместо этого профинансировано 600 тыс. грн.

За закупленных племенных коров предусматривалась дотация 3 тыс. грн. за голову. «Из 897 тыс. грн., которые должны были бы получить хозяйства, не поступило ни одной копейки», – сказал замначальника отдела животноводства.

Последние две программы, по его словам, должны были финансироваться из общего фонда.

«В целом свыше 2 млн. грн. недополучили 10-12 сельхозпредприятий, что является для них значительной потерей», – отметил О. КОЛЯСА.

По программе закупки сельхозпредприятиями у населения телок предусматривалась дотация 5 грн. за 1 кг живого веса. Из 112 тыс. грн. хозяйства получили 63 тыс. грн.

«Все неполученные средства оформлены как долговые обязательства государства. Рассчитываем, что их таки повернут, хотя когда именно это произойдет, непонятно», – сказал О. КОЛЯСА.

По его словам, государство полностью рассчиталось лишь по программе, которая предусматривала дотацию за содержание коров мясного направления. Хозяйствам области еще в начале 2009 года выплатили все положенные им 90 тыс. грн.